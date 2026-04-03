Похолодание вернется в Москву 5 апреля. Через город будет проходить североатлантический циклон. Он принесет с собой дожди, а местами и мокрый снег, который сразу растает. Днем обещают не больше 7 градусов тепла.

Синоптики снова скорректировали прогноз. В пятницу, 3 апреля, в городе солнечно, хотя и с переменной облачностью. В субботу метеоситуация будет почти такой же. Температура остается выше нормы на 4–5 градусов.

