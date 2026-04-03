03 апреля, 07:15
Штраф до 15 тыс рублей грозит россиянам за неправильное размещение мангала на даче
Штраф до 15 тысяч рублей грозит россиянам за неправильное размещение мангала на даче. Если приготовление мяса приведет к пожару и ущербу соседям, то заплатить придется уже 50 тысяч.
Дачникам напоминают, что шашлыки нужно жарить в металлическом или кирпичном мангале, специальной жаровне, на барбекю или в печи. Это может быть готовое устройство для жарки или сделанное своими руками.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.