Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 3 марта.

На столицу надвигается похолодание. По прогнозам синоптиков, в ночь на 4 марта местами температура опустится до минус 10 градусов. При этом днем положительные значения продолжат способствовать таянию снега, что может спровоцировать появление гололедицы. В связи с этим в городе действует желтый уровень погодной опасности.

Оттепель привела к высокому спросу на водоотталкивающие товары. Интерес к резиновым сапогам в Москве и области вырос в 16 раз. В свою очередь, продажи зонтов увеличились более чем вдвое.

Российские авиакомпании продолжают организовывать рейсы для вывоза туристов из стран Персидского залива. Домой уже вернулись более 1,5 тысяч россиян. На 4 марта также запланированы рейсы из Дубая и Абу-Даби.