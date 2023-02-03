Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Общество

Вирусолог прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Вирусолог прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 в РФ

"Утро": москвичам рассказали о погоде 3 февраля

Второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен" выявлен в РФ

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 92%

Автостанции и автовокзалы Москвы оборудовали звуковыми маяками для маломобильных граждан

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 3 февраля

Эксперты рассказали, как выбрать пармезан

В Минздраве РФ концептуально поддержали идею маркировки сладких напитков

В ГД предложили запретить продажу игрушечных танков НАТО в России

Воинам-сибирякам в зоне СВО передали письма от школьников

В России за сутки выявили 9 670 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с инфекцией.

Специалисты спрогнозировали возможный пик заболеваемости. Вирусолог прокомментировала, что пик ожидается в первые две недели февраля.

Известно, что штамм "Кракен" не так быстро распространяется в России, как в других странах. Однако общая заболеваемость коронавирусом продолжает расти в РФ. К первым числам февраля она достигла максимума с октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
обществовидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика