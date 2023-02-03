Вирусолог прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 в РФ

В России за сутки выявили 9 670 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с инфекцией.

Специалисты спрогнозировали возможный пик заболеваемости. Вирусолог прокомментировала, что пик ожидается в первые две недели февраля.

Известно, что штамм "Кракен" не так быстро распространяется в России, как в других странах. Однако общая заболеваемость коронавирусом продолжает расти в РФ. К первым числам февраля она достигла максимума с октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.