08:55Общество
Москвичей предупредили о предстоящем похолодании
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о предстоящем похолодании в Москве. Об этом сообщает News.ru.
"В Москве наступают последние дни до похолодания. Так в четверг и пятницу в городе будет стоять нулевая температура", – заявил синоптик.
По словам эксперта, для погоды к концу предстоящей недели также будут характерны осадки в виде мокрого снега, местами дождя. Ожидается повышение атмосферного давления.
В Гидрометцентре России ранее рассказали о погоде в Москве в четверг, 2 февраля. Согласно прогнозам синоптиков, в столице будет облачно, возможно выпадение снега. Температура воздуха будет фиксироваться на уровне минус 2–0 градусов.
Москвичам рассказали о погоде в столице до конца недели
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