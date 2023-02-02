Москвичей предупредили о предстоящем похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о предстоящем похолодании в Москве. Об этом сообщает News.ru.

"В Москве наступают последние дни до похолодания. Так в четверг и пятницу в городе будет стоять нулевая температура", – заявил синоптик.

По словам эксперта, для погоды к концу предстоящей недели также будут характерны осадки в виде мокрого снега, местами дождя. Ожидается повышение атмосферного давления.

В Гидрометцентре России ранее рассказали о погоде в Москве в четверг, 2 февраля. Согласно прогнозам синоптиков, в столице будет облачно, возможно выпадение снега. Температура воздуха будет фиксироваться на уровне минус 2–0 градусов.

Москвичам рассказали о погоде в столице до конца недели

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!