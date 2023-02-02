Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 2 февраля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Также прогнозируется гололедица на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов мороза. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные москвичам следует ожидать похолодание до -5...-10 градусов. А на следующей неделе морозы станут еще сильнее.

Кроме того, жителей Москвы предупредили о ночных морозах во второй декаде февраля. Ожидается, что температура воздуха ночью может понижаться до -10…-15 градусов.

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 2 февраля

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