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02 октября, 07:15

Общество

Вернувшимся со спецоперации полицейским обеспечат реабилитацию

Вернувшимся со спецоперации полицейским обеспечат реабилитацию

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Полицейских, побывавших в зоне СВО, могут отправить в санаторий. В МВД обновили перечень показаний к реабилитации. На нее имеют право сотрудники, которые проходили службу в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, ликвидировали последствия аварий и катастроф.

Нужна ли сотруднику реабилитация, решит после медосмотра врачебная комиссия. Она же составит индивидуальную программу восстановления. Отказаться от помощи специалистов сотрудник полиции не сможет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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