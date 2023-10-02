Вернувшимся со спецоперации полицейским обеспечат реабилитацию

Полицейских, побывавших в зоне СВО, могут отправить в санаторий. В МВД обновили перечень показаний к реабилитации. На нее имеют право сотрудники, которые проходили службу в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, ликвидировали последствия аварий и катастроф.

Нужна ли сотруднику реабилитация, решит после медосмотра врачебная комиссия. Она же составит индивидуальную программу восстановления. Отказаться от помощи специалистов сотрудник полиции не сможет.

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