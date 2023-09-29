Фонд "Своих не бросаем" передал новые коляски и костыли в подмосковный госпиталь

Фото: своихнебросаем2022.рф

Фонд помощи ветеранам и инвалидам боевых действий "Своих не бросаем" передал в подмосковный госпиталь новые коляски и костыли для бойцов СВО, сообщается на странице организации "ВКонтакте".

Кроме того, волонтеры привезли ортезы, катетеры, ходунки, пообщались с ранеными и собрали новые заявки.

Фонд "Своих не бросаем" был создан в 2022 году для поддержки участников спецоперации и 37 российских госпиталей. Волонтеры закупают и передают госпиталям лекарственные препараты и медицинское оборудование. Особое внимание добровольцы уделяют раненым участникам спецоперации. После лечения и реабилитации им помогают с трудоустройством.

Ранее Владимир Путин рассказал, как многие раненные в СВО возвращаются к боевым действиям. Глава государства вспомнил о трех братьях, которые являются участниками спецоперации РФ на Украине. По его словам, они выполняют боевые задачи на запорожском направлении. Путин признался, что вынужден был позвонить старшему и потребовать, чтобы один из них отправился домой.