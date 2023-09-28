В столице завершился прием заявок на конкурс грантов "Москва – добрый город"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Прием заявок на участие в конкурсе "Москва – добрый город" подошел к финалу, на этот раз принять участие пожелали 395 столичных социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Грантовый фонд конкурса составляет 400 миллионов рублей. Их распределят среди НКО, осуществляющих деятельность по шести приоритетным для Москвы направлениям.

Ракова назвала конкурс одним из важных инструментов, благодаря которому власти привлекают профессионалов из некоммерческого сектора. По ее словам, НКО вместе со столицей оказывают поддержку людям с инвалидностью, многодетным и приемным семьям, детям-сиротам, подросткам и многим другим. Конкурс проходит в пятый раз.

"Это и победители прошлых лет, практики которых уже включены в систему столичной социальной сферы, и организации, подающие свои проекты впервые, – а это примерно каждая пятая. 20 ноября станет известно, какие организации в партнерстве с городом будут оказывать москвичам социальные услуги в 2024 году", – заявила Ракова.

Свыше 30% от общего количества заявок – это направленные на сохранение качества жизни семей проекты, где есть дети и взрослые с инвалидностью. Порядка 25% представили инициативы, адресованные семьям, детям, подросткам в кризисной ситуации. Еще 15% займутся проектами по адаптации и реабилитации тех, кто был исключен из социума.

Вместе с этим соискатели запросили помощь на социальные инициативы, которые связаны с поддержкой участников спецоперации и членов их семей. 219 организаций претендуют на грант среднего размера – от 1 до 5 миллионов рублей. Большой грант – от 5 до 10 миллионов – запросили 83 НКО. При этом заявку на грант до 1 миллиона рублей подали 93 участника.

Следующий этап подойдет к финалу 1 октября. В ходе него жюри предстоит оценить, насколько документы НКО отвечают требованиям участия в конкурсе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице 241 социально ориентированная некоммерческая организация получит поддержку властей Москвы в этом году. По его словам, за 20 лет с начала конкурсов грандов ее предоставили 3,2 тысячи проектам.

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