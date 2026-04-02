Москвичи рассказали, как справляются с блокировкой пополнения Apple ID с телефона

Москвичи по-разному отреагировали на блокировку возможности пополнять кошелек Apple с мобильного телефона. Часть горожан заранее позаботилась об оплате: один из прохожих рассказал, что МТС предупредил об ограничениях заблаговременно и он успел пополнить счет на год вперед.

Другой москвич сообщил, что оплатил подписку через SberPay. Некоторые горожане и вовсе не пользуются платными подписками и не заметили никаких изменений. Те, кого ограничения затронули, относятся к ситуации спокойно и уверены, что способ обойти блокировку найдется.

