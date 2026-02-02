Роспотребнадзор установил контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Специалисты Роспотребнадзора нашли всех, кто контактировал с россиянином, заболевшим оспой обезьян. За этими людьми установили медицинское наблюдение и предписали соблюдать режим изоляции. Сам заболевший находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, в стационар поступил второй пациент с клиническими признаками этого заболевания. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он был в контакте с первым заболевшим.

