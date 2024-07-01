Накопительная пенсия с 1 июля будет назначаться в упрощенном порядке

С 1 июля начинает действовать новый закон, облегчающий процесс определения способа выплаты накопительной пенсии в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Вариант выплаты пенсионных накоплений будет устанавливаться в зависимости от накоплений и в соответствии с прожиточным минимумом. Данная мера позволит большему числу граждан получить накопительную пенсию разовой выплатой, не дожидаясь ежемесячных начислений в меньшем объеме.

В чем суть изменений – в эфире телеканала Москва 24.

