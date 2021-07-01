Центр "Вектор" приступил к регистрации вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Центр "Вектор" начал регистрацию нового варианта вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Вероятно, препарат зарегистрируют в ближайшие месяцы, а после от поступит в гражданский оборот. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

