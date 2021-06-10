"Жизнь в большом городе": разводы и алименты

Задолженность по алиментам в России достигла исторического максимума – 156 миллиардов рублей.

Чтобы родители, которые не хотят выплачивать деньги на своих же детей, добросовестно исполняли свои обязанности, Минюст предложил создать единый реестр неплательщиков алиментов. Это поможет контролировать их доходы, траты и, по задумке чиновников, не даст уйти от ответственности.

Как сейчас преследуют должников? И почему вообще папы, а иногда и мамы отказываются от уплаты алиментов? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".