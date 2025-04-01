Ливни и ветер пришли в Москву 1 апреля

Ливни с порывистым ветром накрыли Москву 1 апреля. По прогнозам синоптиков, непогода в столице будет продолжаться до утра. В связи с этим ЦОДД рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт.

По словам климатолога, ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова, соответствующие циклоны приходят из-за того, что большее количество паров воды, которые находятся в атмосфере, делает воздушные массы более подвижными, поэтому они перемещаются с большей скоростью.

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