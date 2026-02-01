Видео о девушке, которая ездит на работу в Москву из Калужской области стало вирусным

Девушка из Калужской области, которая ежедневно ездит на работу в Москву, поделилась своим распорядком дня в соцсетях. Чтобы успеть на электричку, она встает в 4 утра, а в пути наводит красоту и восполняет сон.

После того как ролик набрал популярность, работодатель перевел ее на гибридный график, и теперь она ездит в офис всего раз в неделю. Девушка объясняет, что не снимает квартиру в столице, чтобы вместе с женихом копить на свадьбу, и многие поддержали это решение.

