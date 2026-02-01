Средняя температура в столице 31 января была ниже, чем в Архангельске

Средняя суточная температура в столице 31 января оказалась ниже, чем обычные климатические показатели для Архангельска или Сыктывкара. В ближайшие дни солнце будет светить, но не греть. Ночные температуры составят минус 20–25 градусов, дневные – от минус 11 до минус 16.

Холодная погода сохранится до конца недели. К 6 февраля ночные температуры прогнозируются на уровне минус 15–20 градусов, а дневные – минус 6–11. Температура будет оставаться ниже климатической нормы на 5–6 градусов. Снегопадов в предстоящие дни не ожидается.

