01 января, 11:45

Общество

Роспотребнадзор напомнил о правилах хранения новогодних блюд

С 1 января 2026 года увеличивается минимальный размер оплаты труда

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Морозная погода в столице продлится недолго

Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

"Новости дня": с января пенсия по старости в России увеличится почти на 2 тыс рублей

Городские службы продолжают устранять последствия снегопада в Москве

Москвичи и гости столицы совершают последние покупки в уходящем году

Обильные осадки в Москве сохранятся до 5 января включительно

За порядком в новогоднюю ночь полицейским помогут следить дружинники

Роспотребнадзор напомнил москвичам о важности соблюдения сроков хранения новогодних салатов. После заправки такие популярные блюда, как оливье, сельдь под шубой, крабовый салат и салаты с морепродуктами, можно хранить в холодильнике не более 12 часов.

Винегрет и овощные салаты без заправки сохраняют свежесть до 24 часов, салаты с мясом птицы или копченостями – до 18 часов, а салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей – до 36 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

