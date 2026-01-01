Роспотребнадзор напомнил о правилах хранения новогодних блюд

Роспотребнадзор напомнил москвичам о важности соблюдения сроков хранения новогодних салатов. После заправки такие популярные блюда, как оливье, сельдь под шубой, крабовый салат и салаты с морепродуктами, можно хранить в холодильнике не более 12 часов.

Винегрет и овощные салаты без заправки сохраняют свежесть до 24 часов, салаты с мясом птицы или копченостями – до 18 часов, а салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей – до 36 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.