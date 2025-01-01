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Новости

01 января, 12:45

Общество

Новости мира: главной новогодней елью в Дубае стал Бурдж-Халифа

Новости мира: главной новогодней елью в Дубае стал Бурдж-Халифа

60 детей появились на свет в Москве в новогоднюю ночь

Новости регионов: аномально холодная погода накрыла Якутск

В новогоднюю ночь в Москве родились 60 детей

Россиянам рассказали о новых законах и выплатах в этом году

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В Дубае в роли главной новогодней ели выступил Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Высотка превратилась в сплошной фейерверк.

В китайском Харбине открылся фестиваль "Мир льда и Снега". Более 10 тысяч рабочих построили настоящий зимний город. В прошлом году на это ушло 100 тысяч кубометров льда – это больше 90 тысяч тонн.

На Гавайях зажечь на Новый год решил местный вулкан Килауэа. Он порадовал островитян салютом из лавы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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