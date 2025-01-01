01 января, 12:45Общество
Новости мира: главной новогодней елью в Дубае стал Бурдж-Халифа
В Дубае в роли главной новогодней ели выступил Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Высотка превратилась в сплошной фейерверк.
В китайском Харбине открылся фестиваль "Мир льда и Снега". Более 10 тысяч рабочих построили настоящий зимний город. В прошлом году на это ушло 100 тысяч кубометров льда – это больше 90 тысяч тонн.
На Гавайях зажечь на Новый год решил местный вулкан Килауэа. Он порадовал островитян салютом из лавы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.