Новости мира: главной новогодней елью в Дубае стал Бурдж-Халифа

В Дубае в роли главной новогодней ели выступил Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Высотка превратилась в сплошной фейерверк.

В китайском Харбине открылся фестиваль "Мир льда и Снега". Более 10 тысяч рабочих построили настоящий зимний город. В прошлом году на это ушло 100 тысяч кубометров льда – это больше 90 тысяч тонн.

На Гавайях зажечь на Новый год решил местный вулкан Килауэа. Он порадовал островитян салютом из лавы.

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