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29 июля, 21:15

Общество

Победители Международной олимпиады по экономике вернулись из Баку в Москву

Победители Международной олимпиады по экономике вернулись из Баку в Москву

Победители Международной олимпиады по экономике вернулись из Баку в Москву

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Победители Международной олимпиады по экономике вернулись из Баку в Москву. На интеллектуальном соревновании столичные школьники завоевали пять медалей: три золотые и две серебряные.

Олимпиада проходила в три этапа на английском языке. Один из туров был посвящен строительству торгового маршрута между Казахстаном и Азербайджаном. Ребята оценивали перспективы прямой магистрали через море с точки зрения заинтересованных стран и развития мировой торговли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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