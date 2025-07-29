Победители Международной олимпиады по экономике вернулись из Баку в Москву. На интеллектуальном соревновании столичные школьники завоевали пять медалей: три золотые и две серебряные.

Олимпиада проходила в три этапа на английском языке. Один из туров был посвящен строительству торгового маршрута между Казахстаном и Азербайджаном. Ребята оценивали перспективы прямой магистрали через море с точки зрения заинтересованных стран и развития мировой торговли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.