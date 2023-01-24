Правительство РФ утвердило правила сдачи итоговых экзаменов для школьников за рубежом

В правительстве утвердили правила сдачи итоговых экзаменов для российских школьников за рубежом. Школьники РФ, которые получают образование за границей, смогут получить аттестат без экзаменов, если их невозможно провести из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Особый порядок сдачи итоговых экзаменов в 2023 году предусмотрен и для жителей ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию за первые шесть месяцев 2022 года и закончили прошлый учебный год в школах России. Они могут или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации или сдавать экзамены вместе со всеми.