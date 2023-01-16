Врачи рассказали, кому строго противопоказаны купания на Крещение

46 площадок для крещенских купаний организуют в Москве в этом году. Подробно расскажем, где можно будет окунуться и как это сделать без вреда для здоровья.



Безопасные места

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В местах подготовки прорубей спасатели проверят дно, расскажут о правилах безопасности служителям храмов и сотрудникам городских служб, которые участвуют в организации купаний. Кроме того, на всех местах будет спасательное оборудование и техника.



Сергей Собянин мэр Москвы Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками. Везде будут дежурить полиция, спасатели и медики.

Известно, что в САО будет две площадки для ныряния в прорубь, в СВАО – одна, в ВАО – пять, в ЮАО – три, в ЮЗАО – пять, в ЗАО – четыре, в СЗАО – девять, а в ЗелАО – две. Самое большое количество мест организуют в ТиНАО – 15.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что Крещение в этом году может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений с 1879 года. Стрелки термометра могут подняться до в среднем двух градусов тепла, также возможны осадки.

Только для подготовленных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В целом готовить организм к купанию в проруби нужно заранее, рассказал Москве 24 врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Человек должен быть строго подготовлен к проведению данных процедур. Условно говоря, нельзя ни разу в жизни не закаляться, а затем окунуться в прорубь. Желательно вообще начать подготовку с летнего периода.

По словам врача, лучше всего делать это регулярно и постепенно – сначала обливать холодной водой кисти рук и стопы, затем охватить руки и ноги полностью, умывать лицо, постепенно переходя к обливанию всего тела. Так организм будет более подготовленным к крещенскому купанию.

"Но если пациент недавно перенес острую инфекцию, ОРВИ, грипп или коронавирус и сейчас находится на этапе выздоровления, то, естественно, это противопоказание", – объяснил Жито.

При этом есть более строгий список противопоказаний, продолжил кардиолог.





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Это инфекции мочевыводящих путей (пиелонефриты, циститы), а также пневмония, бронхит, тонзиллит. Артериальная гипотония, то есть низкое давление, гипертония, ишемическая болезнь, перенесенные инсульты, инфаркты, высокий показатель сахара, тиреотоксикоз, анемия. В общем любое острое или хроническое заболевание в период декомпенсации является противопоказанием.

Еще один строгий "стоп" – употребление алкоголя перед купанием, добавила в разговоре с Москвой 24 врач-кардиолог Елена Старк.

"Когда человек в трезвом состоянии окунается в воду, происходит кратковременный спазм сосудов, а затем их расширение. Именно поэтому ему жарко, когда он выходит из воды. Все сосуды расширились, кровообращение, микроциркуляция усилилась", – объяснила врач.

Однако алкоголь сам по себе кратковременно расширяет сосуды, а затем происходит их стойкий спазм. Если человек окунется в прорубь, то спазм будет еще больше, а естественное расслабление и расширение так и не случится.



Елена Старк врач-кардиолог Не будет реакции согревания. Такое состояние опасно переохлаждением.

В свою очередь, оптимальное время нахождения в проруби – около одной минуты, рассказала ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко. Она подчеркнула, что после выхода из воды необходимо сразу вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь и выпить горячий чай.