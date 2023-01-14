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Сбербанк отключит старые версии мобильного приложения с 16 января

Сбербанк отключит старые версии мобильного приложения с 16 января

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Сбербанк отключает старые версии мобильного приложения. Программа перестанет работать с 16 января, но ее можно обновить. Особых проблем это не доставит владельцам устройств на базе Android – все можно сделать на сайте банка или в российском магазине RuStore.

Гораздо сложнее владельцам iOS устройств – тут либо идти с телефоном в офис банка, где могут помочь с установкой, либо уже пользоваться веб-версией "Сбербанка онлайн". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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