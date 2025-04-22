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Новости

22 апреля, 14:30

Общество

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил центр "Профессии будущего" в Москве

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил центр "Профессии будущего" в Москве

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Москва делится с другими регионами опытом переобучения и профориентации. В центр "Профессии будущего" приехал глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой.

Они осмотрели новейшие тренажеры для популяризации рабочих профессий. В интерактивном зале создается полное погружение в мир специальности, 5D-кинотеатр дает ощущение реального присутствия через звуки, текстуры, движения и визуализацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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