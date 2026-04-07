Оценки за поведение введут в российских школах с нового учебного года

С нового учебного года в российских школах введут оценки за поведение. В Минпросвещения сообщили, что это будет трехуровневая система. Поведение учеников будут оценивать как "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

Данная модель признана наиболее успешной по результатам эксперимента. Также рассматривали пятибалльную систему и систему "зачет-незачет". Следующий учебный год станет тестовым. Для эксперимента выберут по 10 школ из каждого региона страны.

