07 апреля, 12:30Общество
Оценки за поведение введут в российских школах с нового учебного года
С нового учебного года в российских школах введут оценки за поведение. В Минпросвещения сообщили, что это будет трехуровневая система. Поведение учеников будут оценивать как "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".
Данная модель признана наиболее успешной по результатам эксперимента. Также рассматривали пятибалльную систему и систему "зачет-незачет". Следующий учебный год станет тестовым. Для эксперимента выберут по 10 школ из каждого региона страны.
