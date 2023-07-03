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Общество

"Актуальный репортаж": предмет "Основы безопасности и защита Родины" появится в школах РФ

"Актуальный репортаж": предмет "Основы безопасности и защита Родины" появится в школах РФ

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В российских школах появится новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины". Дисциплина должна заменить собой ОБЖ.

Детям планируют рассказывать о воинской обязанности и военной службе, давать правдивую информацию, но не перегружать. Отношение к новой учебной программе, которую пока никто не видел, уже двойственное.

Когда появится этот предмет? И кто будет его преподавать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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