"Актуальный репортаж": предмет "Основы безопасности и защита Родины" появится в школах РФ

В российских школах появится новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины". Дисциплина должна заменить собой ОБЖ.

Детям планируют рассказывать о воинской обязанности и военной службе, давать правдивую информацию, но не перегружать. Отношение к новой учебной программе, которую пока никто не видел, уже двойственное.

Когда появится этот предмет? И кто будет его преподавать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.