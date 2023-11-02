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02 ноября, 15:00

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Фестиваль колледжей в столице продлится до 3 ноября

Фестиваль колледжей в столице продлится до 3 ноября

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В столице продолжается фестиваль колледжей Москвы. Его проводят для школьников 9–11-х классов, чтобы помочь им выбрать учебное заведение и построить карьеру.

В программе представлены различные напавления. Например, колледж современного управления № 32 дал школьникам возможность постоять у плиты вместе с известным поваром Константином Ивлевым и из первых рук узнать, насколько востребована эта профессия.

Площадки фестиваля будут работать до 3 ноября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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