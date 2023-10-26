В Госдуму могут внести законопроект об использовании телефонов на уроках

Использование мобильных устройств в школах отрегулируют на уровне закона. Документ готовят к внесению на рассмотрение Госдумы.

Как показал опрос, который провел сервис по поиску работы, и учителя, и родители против того, чтобы дети отвлекались на мобильники на уроках. Одним из доводов в пользу запрета стали случаи, когда ученики фактически провоцировали преподавателей на скандалы на уроках. Резонансные видео приводили к тому, что педагоги были вынуждены увольняться.

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