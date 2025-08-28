28 августа, 06:45Наука
Британские ученые заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника
Британские ученые утверждают, что смогли раскрыть тайну Бермудского треугольника. Согласно исследованиям океанографа Саймона Боксолла, внутри этой области нет ничего сверхъестественного.
Корабли могут бесследно исчезать из-за "блуждающих волн" или "волн-убийц", которые представляют из себя стену воды высотой до 30 метров. Они возникают внезапно в океане и отличаются непредсказуемым поведением.
