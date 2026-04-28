Новости мира: грузовой корабль "Прогресс МС-34" успешно пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-34" успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС спустя двое суток после запуска с космодрома Байконур. За время полета корабль совершил 33 оборота вокруг Земли и доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, включая топливо, воду, продукты питания, кислород, оборудование и расходные материалы.

Лесной пожар в японской префектуре Иватэ продолжается уже шестой день. Площадь возгорания достигла почти 2 тысяч гектаров. Огонь уже уничтожил 8 зданий, включая жилые дома. Сообщается о двух пострадавших. К тушению оперативно привлечены более 1 тысячи человек и 14 вертолетов, но справиться со стихией пока не удается. Власти рассматривают возможность признания пожара особо крупным стихийным бедствием.

