Просветительская акция прошла ко Дню молекулярной биологии в Москве

О разработке современных вакцин и информации о человеке по ДНК рассказали москвичам в "Зарядье" в Москве. Там прошла просветительская акция, посвященная Дню рождения молекулярной биологии. Посетители могли сыграть в вирусологическое мемо, попробовать себя в роли молекулярных генетиков и изучить модели вирусов.

Ученые рассказали о эпигенетике, геномной селекции и генетическом редактировании растений. Профессор кафедры вирусологии МГУ Николай Никитин сообщил, что в России создан консорциум по МРНК-технологиям с участием лабораторий, институтов и вузов. Одним из результатов работы российских ученых стала противоопухолевая вакцина против меланомы.

