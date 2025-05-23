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23 мая, 08:15

Наука

Новости мира: экипаж китайской космической миссии "Шэньчжоу-20" вышел в открытый космос

Новости мира: экипаж китайской космической миссии "Шэньчжоу-20" вышел в открытый космос

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Экипаж китайской космической миссии "Шэньчжоу-20" вышел в открытый космос. Тайконавты покинули станцию "Тяньгун" впервые за время своего пребывания на орбите. Китайский космический комплекс находится на высоте примерно 400 километров и прослужит более 10 лет. Там реализуются сразу несколько международных проектов.

Гарварду запретили принимать иностранных студентов. О том, что у легендарного вуза отозвали аккредитацию на участие в программах обмена, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. В начале мая в министерстве образования страны обвинили университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах и расовой дискриминации учащихся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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