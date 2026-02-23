На Земле зафиксированы колебания, провоцирующие шум в ушах

Ученые зафиксировали "резонанс Шумана". Между поверхностью Земли и ионосферой есть набор электромагнитных частот, при усилении колебаний Земля начинает вибрировать.

Те, кто обычно реагируют на изменения погоды, могут почувствовать мышечное напряжение, уставать больше обычного и слышать шум в ушах. Чтобы снизить риски для здоровья, специалисты рекомендуют больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

