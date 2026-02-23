График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

23 февраля, 09:30

Наука

На Земле зафиксированы колебания, провоцирующие шум в ушах

На Земле зафиксированы колебания, провоцирующие шум в ушах

Ученые зафиксировали "резонанс Шумана". Между поверхностью Земли и ионосферой есть набор электромагнитных частот, при усилении колебаний Земля начинает вибрировать.

Те, кто обычно реагируют на изменения погоды, могут почувствовать мышечное напряжение, уставать больше обычного и слышать шум в ушах. Чтобы снизить риски для здоровья, специалисты рекомендуют больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

