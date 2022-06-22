Новости мира: Южная Корея успешно запустила космическую ракету собственного производства

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Сеул отправил в космос ракету "Нури" собственного производства. Об успешном запуске сообщили в министерстве науки Южной Кореи. Первоначально все планировалось на 16 июня, но старт пришлось отложить из-за неисправности одного из датчиков. Корея разрабатывала собственный носитель с 2010 года. Это 200-тонная трехступенчатая ракета высотой почти 50 метров. Первый аппарат Сеул успешно запустил в 2013 году. Но тогда первая ступень носителя была российского производства.
В Турции в курортном Мармарисе разгорается крупный лесной пожар. Его площадь составляет уже 200 гектаров. На тушение отправили полторы тысячи спасателей, 600 человек и 400 единиц техники. Идет помощь и с воздуха. В район пожара отправили 20 вертолетов и 14 самолетов. Однако, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. На помощь в Мармарис выехали сотрудники экстренных служб из соседних регионов. Местные СМИ сообщают, что пожар начался в трех разных точках одновременно. Возможно, что это был поджог. Пока пожар никак не отразился на жизни курортников. Однако власти готовы при необходимости начать эвакуацию, как это было в Мармарисе летом 2021 года.
В Испании небывалые пожары уничтожили сотни гектаров с посевами. Огонь берет в кольцо целые поселки, которые спасателям пока удается отстоять. Больше всего достается каталонским пожарным. Им помогают фермеры, которые отказались от эвакуации. Всего же из опасных районов вывезли больше трех тысяч жителей. Ситуацию осложняет погода. В регионе держится аномальная 40-градусная жара, а сухой ветер раздувает пламя и разносит искры.
Лесной пожар бушует и на знаменитых Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Как сообщают местные СМИ, огонь приближается к павильонам студии Universal и подбирается к знаменитому знаку Голливуда. На борьбу с огнем бросили более сотни пожарных. С воздуха горящий лес заливают с вертолетов. Только благодаря этому спасателям удалось остановить распространение огня. Он успел уничтожить более четырех тысяч квадратных метров. О пострадавших информации нет.
Крупный град уничтожил виноградники во французской провинции Бордо. От осадков пострадали частные хозяйства нескольких городков. Градины размером с теннисный шарик пробили сады и огороды. Разбиты стекла в домах и в машинах. На крышах и капотах автомобилей большие вмятины. Люди не пострадали, они успели укрыться в домах и оттуда наблюдали за буйством стихии.
Во Флориде во время посадки загорелся пассажирский самолет. На борту находились 126 пассажиров и члены экипажа. Случилось все в международном аэропорту Майями. У лайнера доминиканской авиакомпании Red Air сломалась передняя пара шасси, и воздушное судно загорелось. Однако огонь удалось быстро потушить. Представитель аэропорта сообщил, что три человека получили легкие травмы.
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