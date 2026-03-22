Ракета-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура

С Байконура успешно стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС-33". Как сообщили в Роскосмосе, это первый пуск с 31-й площадки космодрома. Ее недавно в рекордно короткие сроки восстановили после повреждений, которые случились во время предыдущего пуска в ноябре.

Ракета уже успешно вывела грузовик на орбиту. "Прогресс МС-33" везет продукты, воду и топливо на Международную космическую станцию.

