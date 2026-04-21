Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" был сведен с орбиты

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС‑32" 21 апреля был сведен с орбиты. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Несгораемые элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана.

Корабль работал в составе российского сегмента МКС с сентября 2025 года. Он доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, включая оборудование, одежду, питание, медикаменты и воду.

Место "Прогресса МС‑32" на орбите вскоре займет новый корабль "Прогресс МС‑34". Его запуск запланирован на 26 апреля.