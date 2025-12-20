20 декабря, 09:15Наука
Самая долгая ночь в году в Москве наступит 21 декабря
Завтра, 21 декабря, жителей Москвы ждет самая длинная ночь в году. Астрономическое событие, известное как зимнее солнцестояние, произойдет в 18:03 по московскому времени.
Световой день в эту дату продлится всего около 7 часов, после чего начнется его постепенное увеличение. С этим днем связаны различные традиции: считается, что перед солнцестоянием полезно провести генеральную уборку и избавиться от старых вещей.
