В Московском планетарии сообщили, что длина дня и ночи будет равна 20 марта

Длина дня и ночи будет равна в любой точке Земли 20 марта. Как сообщили в Московском планетарии, линия смены будет проходить точно по меридианам, через Южный и Северный полюса.

Солнце пробудет 12 часов над горизонтом и 12 часов под ним. С 21 марта дня продолжительность светлого времени суток в Северном полушарии начнет расти. На широте Москвы к концу месяца она достигнет 13 часов.

