Астрологи рассказали об "Осетровой Луне"

В ночь на 20 августа москвичи смогут наблюдать в небе над столицей уникальное явление: Луна будет больше и ярче обычного на 30%. Такое явление называют "Осетровой Луной" – это явление, когда происходит одновременно полнолуние и суперлуние. Подобное случается примерно раз в 15 лет.

По словам астрологов, каждый лунный цикл имеет свою энергетику, которая может влиять на человека. Отмечается, что на метеозависимых спутник Земли не оказывает негативного влияния.

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