19 августа, 16:30Наука
Астрологи рассказали об "Осетровой Луне"
В ночь на 20 августа москвичи смогут наблюдать в небе над столицей уникальное явление: Луна будет больше и ярче обычного на 30%. Такое явление называют "Осетровой Луной" – это явление, когда происходит одновременно полнолуние и суперлуние. Подобное случается примерно раз в 15 лет.
По словам астрологов, каждый лунный цикл имеет свою энергетику, которая может влиять на человека. Отмечается, что на метеозависимых спутник Земли не оказывает негативного влияния.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.