Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 16:30

Наука

Астрологи рассказали об "Осетровой Луне"

Астрологи рассказали об "Осетровой Луне"

Москвичам рассказали, когда ждать пик суперлуния

"Осетровая Луна" взошла на небе в ночь на 19 августа

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В ночь на 20 августа москвичи смогут наблюдать в небе над столицей уникальное явление: Луна будет больше и ярче обычного на 30%. Такое явление называют "Осетровой Луной" – это явление, когда происходит одновременно полнолуние и суперлуние. Подобное случается примерно раз в 15 лет.

По словам астрологов, каждый лунный цикл имеет свою энергетику, которая может влиять на человека. Отмечается, что на метеозависимых спутник Земли не оказывает негативного влияния.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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