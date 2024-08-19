Астроном Рублева: Луна будет казаться примерно на три процента больше 19 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вечером 19 августа произойдет полнолуние, во время которого спутник будет казаться больше и ярче обычного, рассказала Москве 24 директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее стало известно, что в ночь с 19 на 20 августа в небе над столицей произойдет одно из четырех суперлуний 2024 года. Его пик настанет в 21:26 по московскому времени. Предстоящее явление также называют "Осетровой Луной", что уходит корнями в индейские традиции: у многих племен август считался самым удачным временем для ловли осетра.

Прежде всего Рублева подчеркнула, что термин "осетровая" никак не связан с цветом спутника и в целом не научен. Она пояснила, что Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите, поэтому иногда оказывается чуть дальше от нее, а иногда чуть ближе.



Фаина Рублева директор Московского планетария Когда ее приближение совпадает с полнолунием, люди говорят о суперлунии. В это время спутник, конечно, не меняется в размерах, а просто из-за оптического эффекта кажется нам чуть больше, чем на самом деле, – примерно процента на три.

Кроме того, в это время Луна отражает немного больше света от Солнца и с Земли кажется более яркой, добавила эксперт.

Ранее эксперт рассказала, что до 24 августа в Москве можно будет наблюдать звездопад Персеиды. Делать это лучше всего во второй половине ночи и под утро. Радиантом (место кажущегося вылета метеоров. – Прим. ред.) станет созвездие Персея, которое будет в восточном направлении.