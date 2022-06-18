Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что аппараты "Спутникс" могут полететь в 2022–2023 годах.

В Worldloppet заявили, что российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований.

Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 19 июня.

