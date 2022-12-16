Авария произошла на пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22". Сломалась система охлаждения, поэтому температура на корабле поднялась до 50 градусов. Специалисты "Роскосмоса" пытаются ее снизить.

Из-за аварии приборы корабля могут выйти из строя, а запланированный на март 2023 года запуск могут перенести на более ранний срок. По той же причине ранее российские космонавты не вышли в открытый космос. "Роскосмос" заявил, что угрозы для МКС и экипажа корабля нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.