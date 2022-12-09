19:26Наука
Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос запланировали на 15 декабря
Фото: depositphotos/3DSculptor
Члены российского экипажа Международной космической станции Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин осуществят выход в открытый космос 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
В рамках подготовки к внекорабельной работе Петелин заменил насосы системы охлаждения скафандров "Орлан-МКС", предназначенных для деятельности в открытом космосе.
25 ноября Прокопьев и Петелин были вынуждены прекратить подготовку к выходу в открытый космос из-за неполадок в системе охлаждения одного из скафандров.
Предыдущий выход членов экипажа МКС в открытый космос состоялся 17 ноября. Космонавты выполнили подготовительные работы к переносу радиатора модуля "Наука" при помощи робота ERA.
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