"Роскосмос" подтвердил разгерметизацию в системе терморегулирования корабля "Союз МС-22"

В "Роскосмосе" сообщили, что из пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" началась утечка. Пришлось даже перенести запланированный выход в открытый космос участников российского состава экспедиции.

Разгерметизация произошла в системе терморегулирования корабля "Союз". Она находится в приборно-агрегатном отсеке. При спуске на землю эта часть отстыковывается, но в автономном полете выполняет множество разных функций, вплоть до коррекции орбиты МКС.



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