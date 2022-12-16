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Наука

"Роскосмос" подтвердил разгерметизацию в системе терморегулирования корабля "Союз МС-22"

"Роскосмос" подтвердил разгерметизацию в системе терморегулирования корабля "Союз МС-22"

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В "Роскосмосе" сообщили, что из пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" началась утечка. Пришлось даже перенести запланированный выход в открытый космос участников российского состава экспедиции.

Разгерметизация произошла в системе терморегулирования корабля "Союз". Она находится в приборно-агрегатном отсеке. При спуске на землю эта часть отстыковывается, но в автономном полете выполняет множество разных функций, вплоть до коррекции орбиты МКС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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