Иммунолог предупредил об опасных последствиях из-за перенесенных на ногах инфекциях

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что, если человек переносит болезнь на ногах, это может привести к ухудшению состояния и развитию осложнений.

По словам эксперта, в период, когда организм атакует инфекция, тот пребывает в состоянии стресса.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук В некоторых случаях, если продолжать активно работать и не отдыхать, может наступить ухудшение состояния. Увеличиваются шансы на более тяжелую форму инфекции, особенно если человек в возрасте и у него есть серьезные хронические заболевания.

Среди возможных осложнений может быть присоединение вторичной инфекции, а также развитие пневмонии и миокардита, подчеркнул Крючков.

Не следует забывать и о том, что, перенося инфекцию на ногах, можно заразить других людей, отметил иммунолог. Поэтому на время болезни лучше остаться дома, чтобы не напрягать организм и не подвергать опасности окружающих.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Организм в этот период должен находиться в максимально комфортном состоянии. Это нужно для того, чтобы он мог справиться с инфекцией.

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