08:00Общество
Иммунолог предупредил об опасных последствиях из-за перенесенных на ногах инфекциях
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что, если человек переносит болезнь на ногах, это может привести к ухудшению состояния и развитию осложнений.
По словам эксперта, в период, когда организм атакует инфекция, тот пребывает в состоянии стресса.
Среди возможных осложнений может быть присоединение вторичной инфекции, а также развитие пневмонии и миокардита, подчеркнул Крючков.
Не следует забывать и о том, что, перенося инфекцию на ногах, можно заразить других людей, отметил иммунолог. Поэтому на время болезни лучше остаться дома, чтобы не напрягать организм и не подвергать опасности окружающих.
Ранее россиянам рассказали, какую опасность для здоровья несет недолеченный насморк. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, у человека может появиться осложнение в виде отита. Кроме того, не исключено воспаление придаточных пазух носа, а в худшем случае и тех, которые находятся в головном мозге.
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