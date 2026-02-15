Новости мира: экс-президент США Обама признался, что верит в существование инопланетян

Бывший президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян. Однако экс-глава Штатов уточнил, что за время его президентства он так и не подписал ни одного межгалактического соглашения и не принял ни одного посла с Марса. Эти слова спровоцировали бурное обсуждение в соцсетях. В частности, одни пользователи шутят, что "секретные материалы" существуют, а другие поняли, кто является вдохновителем для голливудских фильмов.

Фестиваль воздушных шаров прошел на Филиппинах. Мероприятие открыл парашютист с флагом страны. Затем в воздух поднялись аэростаты в форме животных. После были организованы шоу дронов и авиационные выступления. Тысячи людей снимали происходящее на камеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

