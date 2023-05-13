Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Российские космонавты успешно завершили запланированные работы в открытом космосе и вернулись на борт МКС.

Специалисты интегрировали со станцией модуль "Наука". Для этого потребовалось подключить радиатор. На это ушло 5 часов – на час меньше, чем планировалось. Это третий в этом году выход россиян за пределы станции. Ранее они также перенесли с модуля "Рассвет" на "Науку" шлюзовую камеру.

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