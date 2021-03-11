Голландский изобретатель придумал необычный тест на коронавирус

Голландский изобретатель придумал новый тест на коронавирус. Это будка для криков. Такая кабинка уже появилась на окраине Амстердама. Все, что нужно сделать, чтобы узнать, болен ли ты коронавирусом, это зайти внутрь и громко кричать или петь в течение трех минут.

Суть метода в том, что во время крика изо рта человека выделяются мелкие частицы, которые улавливает встроенный в будку очиститель воздуха. Эти частицы потом и исследуют на наличие коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.