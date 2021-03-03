В ФМБА рассказали, у кого возникает большинство мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В большинстве случаев мутации коронавируса образуются у пациентов с низким уровнем иммунитета, в том числе у больных с онкологией, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, это касается и "британского" штамма SARS-CoV-2, доминантной основой которого является 501-я мутация коронавируса. Впервые она была обнаружена в России в августе 2020 года, однако она не имела комплекса параллельных мутаций, характерных для британской линии. Поэтому, строго говоря, ее нельзя назвать именно "британской" мутацией, пояснила Скворцова.

"Как и в случае возникновения в Великобритании, так и у нас эта мутация возникла у больного онкологическим заболеванием, известно, что только в случае выраженной иммуносупрессии, иммуноподавления у человека вирус начинает особо интенсивно мутировать. И большинство мутаций возникает у людей, больных онкологическими и другими аутоиммунными заболеваниями, с низким иммунитетом", – заявила глава ФМБА в эфире канала "Россия 24".

Скворцова отметила, что она не получила распространения среди населения России.

Ранее Скворцова рассказала, что обнаруженные в России 3,5 тысячи мутаций коронавируса не распространяются среди населения и практически не имеют никаких последствий.

По ее словам, подавляющее большинство обнаруженных штаммов являются однонуклеотидными, то есть нейтральными и не оказывающими влияния на течение COVID-19. Лишь семь обнаруженных мутаций, чья распространенность едва превышает 5%, представляют более сложную картину.