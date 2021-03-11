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Москва 24

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В мире

11:47

"Британский" штамм коронавируса выявили в Белоруссии

за рубежом медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белоруссии зафиксировали несколько случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса, сообщает RT.

Это подтвердили исследования, которые провели специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Заведующая лабораторией Елена Гасич подчеркнула, в РНПЦ постоянно проводят исследования по генотипированию и определению мутаций SARS-CoV-2.

Ранее ученые из США, Великобритании и Австралии описали молекулярные механизмы, которые обеспечивают повышенную инфекционность "британского" штамма коронавируса.

Исследование показало, что белок ORF9 из состава "британского" штамма способен регулировать интерфероновые ответы организма.

"Британский" штамм коронавируса оказался на 64% смертоноснее прочих

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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