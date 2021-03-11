"Британский" штамм коронавируса выявили в Белоруссии

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В Белоруссии зафиксировали несколько случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса, сообщает RT.

Это подтвердили исследования, которые провели специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Заведующая лабораторией Елена Гасич подчеркнула, в РНПЦ постоянно проводят исследования по генотипированию и определению мутаций SARS-CoV-2.

Ранее ученые из США, Великобритании и Австралии описали молекулярные механизмы, которые обеспечивают повышенную инфекционность "британского" штамма коронавируса.

Исследование показало, что белок ORF9 из состава "британского" штамма способен регулировать интерфероновые ответы организма.

